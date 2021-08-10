Толстые люди оказались более склонными к депрессии

Это исследование актуально для Великобритании, так как каждый четвёртый житель страны страдает ожирением. Авторы новой научной работы в попытке оценить масштабы проблемы смотрели не только на генетические данные участников, но на информацию об их психическом здоровье. Люди должны были заполнить опросники об уровне депрессии, тревожности и общего благополучия.

Отмечается также, что у людей есть два набора генетических вариантов. Обладатели первого имеют лишний вес, но относительно здоровый метаболизм. У них реже возникают негативные последствия ожирения. А вот обладатели второго типа встречаются с целым спектром проблем. Однако у всех людей с избыточным весом увидели более высокую склонность к депрессии.