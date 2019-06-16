Том Хэнкс на спор украл из магазина статуэтки «Оскара»

Ведущий шоу заметил, что за Хэнксом никогда не замечали ничего плохого, и он никогда ни разу не попадал в скандальные ситуации. Чтобы доказать, что актёр на самом деле не ангел во плоти, ведущий предложил ему ограбить ближайшую сувенирную лавку.

В итоге, Хэнкс украл свою картонную фигурку со словами: «Я — Том Хэнкс, и я ворую эту фигуру» и несколько статуэток «Оскара». Правда, уже после «ограбления» охранник актёра всё-таки заплатил за товары.

Вообще-то у Хэнкса уже есть два настоящих «Оскара». Их он получил за главные роли в фильмах «Филадельфия» и «Форрест Гамп».