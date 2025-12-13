Том Круз отказался от съёмок фильма в космосе из-за Трампа

Идея фильма, который должен был сниматься на борту Международной космической станции (МКС) при поддержке NASA, была высказана ещё в 2020 году. Режиссёром был назначен Дуг Лайман («Грань будущего»). По замыслу, Круз не только сыграл бы главную роль, но и вышел в открытый космос для съёмок.

Однако, по данным источников, проект столкнулся с «политическими препятствиями». Для сотрудничества с NASA требовалось согласование на уровне федерального правительства США, а Круз, как сообщается, не захотел обращаться для этого к президенту США Дональду Трампу. Это стало одной из ключевых причин остановки производства.