Том Круз получил 200 млн долларов для съемки фильма в настоящем космосе

За финансирование проекта взялась студия Universal Pictures, при этом стоит отметить, что, согласно последним данным, у данной картины даже нет какого-либо сценария. Судя по всему, боссы студии просто поверили в идею Тома Круза и его желание снять подобный фильм.

Стоит отметить, что 200 млн долларов - сумма достаточно скромная по меркам современного Голливуда. На производство того же девятого эпизода Звездных Войн было потрачено около 275 млн долларов. Но инсайдеры сообщают, что на съемки первого фильма в настоящем космосе может выделить космическая компания Илона Маска SpaceX.

Напомним, что уже сейчас известно о том, что снимать фильм будут на Международной космической станции — NASA уже согласилась предоставить все необходимое для этого.