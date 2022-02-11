Томаты оказались способны восстанавливать легкие после долгого курения

Специалист ссылался на китайское исследование, где участвовали курильщики, страдающие от поражения легких. По словам Гинзбурга, в ходе исследований выяснилось, что томаты способствуют восстановлению дыхательной системы. И если употреблять хотя бы два томата в день, то восстановление функций легких значительно ускоряется, уточняет врач.

Однако, на этом их полезные свойства не заканчиваются, потому что, по его словам, томаты особенно полезны пожилым людям, потому что защищают от “возрастной инволюции легких”, из-за которой с возрастом у человека может возникнуть дыхательная или легочно-сердечная недостаточность, объяснил Гинзбург.

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