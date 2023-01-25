Томография выявила защитный амулет на половом органе 2 300-летней мумии

Мумифицированное тело, получившее название "Золотой мальчик", было обнаружено в 1916 году. Место погребения датируется периодом Птолемеев с 305 по 30 год до нашей эры, что позволяет предположить, что останкам более 2 000 лет. Тело хранилось в подвале музея в Каире более 100 лет.

Используя технологию компьютерной томографии, ученые смогли детально исследовать тело, не разворачивая мумию физически. В ходе исследования было обнаружено тело 14-15-летнего мальчика со здоровыми зубами и без видимых причин смерти.