Топ-5 оружейных экспортных новинок 2021 года

Рейтинг составили по итогам прошедших в 2021 году военных салонов и выставок. В топ-5 помимо Checkmate вошли разведовательно-ударный беспилотник «Орион-Э», реактивная система залпового огня «Тосочка» с термобарическими боеприпасами, автомат Калашникова АК-19 и зенитная ракетная система С-350Е «Витязь».

Также иностранные партнёры проявили интерес к зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-С1М», комплексу радиоэлектронной борьбы «Красуха» и комплексу противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам «Репеллент-Патруль».

Сообщается, что объём контрактов, подписанных в 2021 году со странами Африки южнее Сахары, составил почти 2,5 млрд евро. Подписали контракт и в Индии на лицензионное производство автоматов АК-203.