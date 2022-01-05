Топ-5 оружия 2021 года

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Топ-5 оружия 2021 годаВ список вошли самые популярные пистолеты и автоматы
Ведущий YouTube-канала TFB TV представил подборку пяти наиболее популярных моделей пистолетов и автоматов 2021 года.
Эксперт перечислил пять самых популярных среди подписчиков канала TFB TV моделей оружия.
- Ruger LCP Max. Компактный и лёгкий пистолет. Его магазин вмещает 11 патронов 380 ACP (9х17 мм) в отличие от предыдущей модели, которая оснащалась 7 патронами. Также в эту версию были добавлены улучшенные прицелы.
- Smith & Wesson M&P Shield Plus. Эта модель оказалась легче предыдущей версии Shield, имеет калибр 9 мм. Здесь представлен также лучший спусковой крючок из всей серии M&P.
- Springfield Armory SA-35. У этой модели убрали предохранитель отсоединения магазина, а также увеличили ёмкость магазина до 15 патронов. Оказался улучшен здесь и прицел. В целом эта новинка - обновлённая версия Browning Hi-Power.
- KelTec P50. Довольно непрактичное оружие калибра 5,7 мм. Имеет очень лёгкий и быстро движущийся снаряд, который способен поражать бронежилеты. Оснащён магазином на 50 патронов, укороченным стволом. В то же время стрелять из него без приклада неудобно и вариантов приклада тоже не существует.
- Zastava M90. Это автомат - копия АК-47. Представлена модель была в 1990 году, однако оказалась модернизирована в 2021-м. В целом она довольно популярна среди любителей оружия. Используются здесь патроны калибра 223. В результате стреляет обновлённая версия оружия более мягко, дальность стрельбы также увеличилась. У оружия также появились новые полимерные магазины, которые дешевле и легче стальных. Также автомат имеет боевые упоры для придания ему дополнительной устойчивости.
Источник: TFB TV