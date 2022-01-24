Топ-6 самых опасных истребителей в Европе

Среди шести лучших самолётов назвали британские и итальянские F-35B, белорусские Су-30СМ, германские и испанские Eurofighter T4, французские Rafale F3, а также F-16 ВВС Словакии и Болгарии.

Отмечается, что эскадрилья истребителей Су-30СМ, которые Россия поставляет Беларуси с 2019 года, «обеспечивает ВВС страны самым тяжёлым и дальнобойным истребителем в Европе».

Стоит напомнить, что Су-30СМ — это модернизированная версия советского Су-27. Самолёт получил прочный композитный планер, более низкие требования к техническому обслуживанию, а также новое поколение датчиков, вооружения и авионики. Ещё истребитель сделали в двухместной конфигурации, которая хорошо подходит для ударных операций. Самолёт считается одним из самых маневренных в Европе.