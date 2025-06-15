Топ-менеджеры из Meta* и OpenAI* приняли присягу армии США

На прошлой неделе к резерву присоединились технический директор Meta* Эндрю Босворт, директор по продукту OpenAI Кевин Вейл, технический директор Palantir Шьям Санкар и советник Thinking Machines Lab Боб Макгру, ранее возглавлявший научные исследования в OpenAI. Все они получили звание подполковников и будут работать в армии неполный рабочий день.

Цель нового отряда — использовать опыт частного сектора для ускорения внедрения современных технологий в военные процессы. Это часть более широкой реформы армии, которая направлена на обновление оборудования и применение «двойных технологий» — то есть решений, полезных как в армии, так и в гражданской жизни.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена