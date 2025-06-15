Топ-менеджеры из Meta* и OpenAI* приняли присягу армии США

Опубликовано 15 июня 2025, 22:301 мин.
Топ-менеджеры из Meta* и OpenAI* приняли присягу армии СШАPalantir тоже
Армия США создала новое подразделение — Executive Innovation Corps (Отряд 201), в котором теперь служат на добровольной основе высокопоставленные руководители из ведущих IT-компаний страны: Meta*, OpenAI и Palantir.
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На прошлой неделе к резерву присоединились технический директор Meta* Эндрю Босворт, директор по продукту OpenAI Кевин Вейл, технический директор Palantir Шьям Санкар и советник Thinking Machines Lab Боб Макгру, ранее возглавлявший научные исследования в OpenAI. Все они получили звание подполковников и будут работать в армии неполный рабочий день.
Цель нового отряда — использовать опыт частного сектора для ускорения внедрения современных технологий в военные процессы. Это часть более широкой реформы армии, которая направлена на обновление оборудования и применение «двойных технологий» — то есть решений, полезных как в армии, так и в гражданской жизни.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена