Топ-менеджеры Lenovo начали переходить в Xiaomi

Ченг покинул Lenovo после 19 лет работы в компании. На протяжении всего этого времени он работал на различных должностях. В 2015 году он стал генеральным директором бренда смартфонов ZUK.

Когда Ченг уходил, он заявил, что из-за работы у него не остаётся времени на семью. Вероятно, Чанг хотел какое-то время отдохнуть, но основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) на днях написал в Weibo приветственный пост в адрес бывшего менеджера Lenovo. Чуть позже и сам Ченг рассказал о назначении. Сообщается, что он всё же продолжит работать в качестве консультанта Lenovo Mobile.