Топливо для истребителей создали из отходов почвенных бактерий

"В химии все, что требует энергии для производства, высвобождает энергию при разрушении", - говорит ведущий автор исследования Пабло Круз-Моралес. Когда нефтяное реактивное топливо воспламеняется, оно высвобождает огромное количество энергии. Ученые подумали, что должен быть способ повторить это, не дожидаясь миллионы лет, пока образуется новое ископаемое топливо.

Джей Кислинг, инженер-химик из Калифорнийского университета в Беркли синтезировал молекулу, способную производить много энергии. Молекула, которую воссоздал Кислинг, называется Jawsamycin, она производится бактерией streptomyces. Эта молекула образуется в результате естественного метаболизма бактерии, когда она переваривают глюкозу.

Круз-Моралес объясняет, что топливо, производимое бактериями, будет работать подобно биодизелю. Его нужно будет обработать, чтобы оно могло воспламениться при более низкой температуре, но при воспламенении оно будет достаточно мощным для отправки ракеты в космос.