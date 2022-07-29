Tor в России снова заблокировали через несколько дней после разблокировки

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Tor в России снова заблокировали через несколько дней после разблокировкиПора бы определиться
На прошлой неделе Роскомнадзор наконец разблокировал сайт браузера Tor на территории России по решению Саратовского областного суда. Теперь же анонимайзер снова заблокировали.
Сообщается, что Ленинский районный суд Саратова удовлетворил требования прокуратуры Саратовского района по делу Tor. «Исковые требования о признании информации запрещённой к распространению на территории РФ удовлетворены», — цитирует своего собеседника «Интерфакс».
Напомним историю конфликта. В декабре 2021 года разработчики сети Tor получили уведомление от Роскомнадзора о необходимости удалить запрещённую в РФ информацию с сайта torproject.org. Тогда же появилось сообщение о блокировке. В январе The Tor Project Inc. обжаловал решение районного суда, ставшего основанием для блокировки. В мае Саратовский областной суд отменил решение суда и отправил дело на новое рассмотрение. Теперь же информацию в Tor Browser снова признали запрещённой.