Tor в России снова заблокировали через несколько дней после разблокировки

Сообщается, что Ленинский районный суд Саратова удовлетворил требования прокуратуры Саратовского района по делу Tor. «Исковые требования о признании информации запрещённой к распространению на территории РФ удовлетворены», — цитирует своего собеседника «Интерфакс».

Напомним историю конфликта. В декабре 2021 года разработчики сети Tor получили уведомление от Роскомнадзора о необходимости удалить запрещённую в РФ информацию с сайта torproject.org. Тогда же появилось сообщение о блокировке. В январе The Tor Project Inc. обжаловал решение районного суда, ставшего основанием для блокировки. В мае Саратовский областной суд отменил решение суда и отправил дело на новое рассмотрение. Теперь же информацию в Tor Browser снова признали запрещённой.