Наука и технологии
15:28, 14 февраля 2023
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Торговая сеть «Связной» подготовилась к банкротству

С неё уже продолжительное время пытаются взыскать долги

Стало известно, что ООО «Сеть Связной» готова обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве.

Торговая сеть «Связной» подготовилась к банкротству

Фото: Wikimedia

Как пишет «Интерфакс», среди кредиторов «Связного» Совкомбанк, Альфа-банк, ООО «Мерлион», ООО «РБ Факторинг», «Вымпелком». Ранее о намерении инициировать банкротство ритейлера сообщило АО «Торгово-выставочный комплекс "Авиапарк"», а также Совкомбанк.

В целом, в последние годы дела у «Связного» шли не очень хорошо. Кредиторы неоднократно пытались через суд взыскать с торговой сети задолженность.

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