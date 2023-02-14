Торговая сеть «Связной» подготовилась к банкротству

Как пишет «Интерфакс», среди кредиторов «Связного» Совкомбанк, Альфа-банк, ООО «Мерлион», ООО «РБ Факторинг», «Вымпелком». Ранее о намерении инициировать банкротство ритейлера сообщило АО «Торгово-выставочный комплекс "Авиапарк"», а также Совкомбанк.

В целом, в последние годы дела у «Связного» шли не очень хорошо. Кредиторы неоднократно пытались через суд взыскать с торговой сети задолженность.