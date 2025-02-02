Торговая война: Канада ответила на тарифы Трампа собственными торговыми санкциями

Опубликовано 02 февраля 2025, 19:351 мин.
Торговая война: Канада ответила на тарифы Трампа собственными торговыми санкциямиКак и Мексика
Канада ответила на тарифы Трампа собственными торговыми санкциями. Канада отвечает на американские тарифы собственными торговыми санкциями. Премьер-министр Джастин Трюдо объявил о введении 25-процентных тарифов на американские товары на сумму 155 миллиардов долларов после того, как президент Дональд Трамп ввел аналогичные тарифы на канадский импорт. Первые тарифы на сумму 30 миллиардов долларов вступят в силу после начала политики США, а остальные — через три недели.
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Трюдо предупредил, что тарифы нанесут ущерб обеим странам, особенно автомобильной промышленности. Он перечислил затронутые американские товары, включая алкоголь, апельсиновый сок, одежду, бытовую технику, пиломатериалы и пластмассы. Канада также рассматривает другие экономические меры, но с осторожностью относится к ограничению экспорта энергоносителей, чтобы избежать «неравномерного воздействия на разные регионы».
Тарифы Трампа, которые также направлены против Мексики и Китая, включают пункт, препятствующий ответным мерам, увеличивая штрафы для стран, которые отвечают своими тарифами.