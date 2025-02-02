Торговая война: Канада ответила на тарифы Трампа собственными торговыми санкциями

Трюдо предупредил, что тарифы нанесут ущерб обеим странам, особенно автомобильной промышленности. Он перечислил затронутые американские товары, включая алкоголь, апельсиновый сок, одежду, бытовую технику, пиломатериалы и пластмассы. Канада также рассматривает другие экономические меры, но с осторожностью относится к ограничению экспорта энергоносителей, чтобы избежать «неравномерного воздействия на разные регионы».

Тарифы Трампа, которые также направлены против Мексики и Китая, включают пункт, препятствующий ответным мерам, увеличивая штрафы для стран, которые отвечают своими тарифами.