Торговая война на море: США и Китай ввели взаимные сборы для судоходных компаний

Ранее Китай ужесточил экспортный контроль над редкоземельными металлами, на что Трамп пригрозил поднять пошлины на китайские товары до 100%. После выходных стороны попытались успокоить рынки, заявив о готовности к диалогу.

Но, согласно новым правилам, Китай начал взимать сборы с судов, принадлежащих, построенных или эксплуатируемых США, параллельно освободив от них китайские суда и те, что заходят в порты на ремонт. США, в свою очередь, ввели аналогичные пошлины для китайских судов.

Аналитики предупреждают, что такая «зеркальная» политика может исказить мировые грузопотоки и привести к подорожанию перевозок. Больше всего пострадает китайская COSCO, на долю которой может прийтись почти половина из ожидаемых 3,2 миллиарда долларов дополнительных расходов.

Тем временем Китай ввёл санкции против пяти американских филиалов южнокорейской Hanwha Ocean, обвинив их в поддержке США.