Торговая война Китая и США вынудила Xiaomi взять кредит на миллиард долларов

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, Xiaomi уже общается с потенциальными кредиторами, пытаясь добиться получения необходимой суммы под как можно более низкий процент.

«Коммерсант» напоминает, что компания брала кредит в последний раз в 2017 году. Тогда сумма займа была аналогичная сегодняшней. Рассчитываться Xiaomi должна была три года.

Журналисты считают, что последнее решение компании связано с затянувшейся торговой войной между Китаем и США. Напомним, разменной монетой в этом конфликте стал другой китайский производитель Huawei. Именно он пострадал от действий американского правительства больше всех.