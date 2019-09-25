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Торговая война Китая и США вынудила Xiaomi взять кредит на миллиард долларов

Компания сейчас ищет кредиторов
СМИ сообщили, что китайская компания Xiaomi ищет кредиторов, готовых выдать ей $1 миллиард. Дополнительные средства нужны производителю смартфонов из-за ухудшения макроэкономической ситуации, связанного с торговой войной между Китаем и США.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, Xiaomi уже общается с потенциальными кредиторами, пытаясь добиться получения необходимой суммы под как можно более низкий процент.

«Коммерсант» напоминает, что компания брала кредит в последний раз в 2017 году. Тогда сумма займа была аналогичная сегодняшней. Рассчитываться Xiaomi должна была три года.

Журналисты считают, что последнее решение компании связано с затянувшейся торговой войной между Китаем и США. Напомним, разменной монетой в этом конфликте стал другой китайский производитель Huawei. Именно он пострадал от действий американского правительства больше всех.

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