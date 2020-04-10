Торговый посредник Xiaomi в России может стать банкротом

О том, что РДК является поставщиком Xiaomi, написано на сайте российской компании. Помимо этого она поставляет на российский рынок товары YI (фотоаппараты), Jinga (смартфоны и телефоны) и Fossil (носимая электроника). Сообщается, что банк «Открытие» ещё осенью прошлого года уведомил РДК, что обратится в суд с целью сделать реселлера банкротом. Заявление банка будет рассмотрено судом 15 мая 2020 года.

При этом РДК задолжала не только «Открытию». В январе «Коммерсант» писал, что Сбербанк намерен обратиться в суд с требованием признать реселлера банкротом.