Торрент-трекеры научились обходить блокировки Google. Но компания оказалась хитрее

В течение многих лет пиратские сайты использовали новые домены, чтобы обойти блокировку. Вначале эта тактика помогала сохранить доступность сайтов, но сегодня смена доменов часто вызывает быструю реакцию правообладателей, требующих заблокировать новые домены. Так, в некоторых регионах наблюдается тенденция, когда пиратские сайты полностью отказываются от доменов и вместо них используют IP-адреса.

Однако и такой подход не спасает пиратов, Google все еще способна удалять их сайты навсегда из своего поисковика. Хоть и сделать это не так просто, как по доменному имени.