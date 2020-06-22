Наука и технологии
Сегодня 16:04
Toshiba продаст подразделение по выпуску памяти для устройств, которую сама же и изобрела
Оно приносит компании убытки
Японские журналисты узнали, что Toshiba решила продать акции подразделения по выпуску флеш-памяти NAND. Самое любопытное в этой истории то, что эту память для устройств компания сама же и изобрела.
NAND-тип флеш-памяти Toshiba анонсировала в 1989 году на International Solid-State Circuits Conference.
СМИ пишут, что Toshiba разместит акции соответствующего подразделения Kioxia Holdings (в прошлом Toshiba Memory) на Токийской фондовой бирже в октябре 2020 года. Компания намерена продать значительную часть ценных бумаг. Отмечается, что на этом настаивают и инвесторы, и аналитики. Они считают, что рынок полупроводников негативно сказывается на финансовых показателях Toshiba.
Стоит отметить, что на сегодня японская корпорация Toshiba на 70% принадлежит зарубежным инвесторам.