Toshiba продаст подразделение по выпуску памяти для устройств, которую сама же и изобрела

NAND-тип флеш-памяти Toshiba анонсировала в 1989 году на International Solid-State Circuits Conference.

СМИ пишут, что Toshiba разместит акции соответствующего подразделения Kioxia Holdings (в прошлом Toshiba Memory) на Токийской фондовой бирже в октябре 2020 года. Компания намерена продать значительную часть ценных бумаг. Отмечается, что на этом настаивают и инвесторы, и аналитики. Они считают, что рынок полупроводников негативно сказывается на финансовых показателях Toshiba.

Стоит отметить, что на сегодня японская корпорация Toshiba на 70% принадлежит зарубежным инвесторам.