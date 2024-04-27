Тот самый Chaturbate оштрафовали за отсутствие проверки возраста в Техасе

Закон, HB 1181, требует от сайтов для взрослых проверять возраст пользователей с помощью таких методов, как водительские права или паспорта.

Chaturbate, в отличие от конкурентов Pornhub и XHamster, которые решили полностью заблокировать доступ техасцам, ввел проверку возраста, воспользовавшись услугами компании Incode, которой доверяют крупные банки для проверки личности.

Первоначальный штраф, который требовал Техас, составлял 1,78 миллиона долларов, что отражало 178 дней работы Chaturbate без проверки возраста. В результате переговоров окончательная сумма штрафа была снижена до 675 000 долларов.

Похвалив Chaturbate за несвоевременное выполнение требований, Пакстон призвал другие сайты для взрослых последовать этому примеру.