Touch ID помог ребёнку потратить деньги родителей на игры без разрешения

Девочка оплачивала внутриигровые покупки в Roblox с кредитки родителей, оформленной в банке Barclaycard. Она добавила свой отпечаток пальца в Touch ID, чтобы подтверждать оплату.

Три дня девочка совершала различные покупки в ценовом диапазоне от 0,99 фунтов стерлингов до 19,99. Однако ответственность за это родители возлагают на Apple и Barclaycard. В банке уже ответили, что лишь клиенты несут ответственность за транзакции, которые были подтверждены с использованием биометрических сенсоров и Apple ID. Поэтому деньги возвращать горе-родителям никто не будет.

Кроме того, тот факт, что ребёнок смог внести изменения в настройки, говорит о том, что взрослые сами не уследили за безопасностью устройства.