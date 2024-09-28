Товарные знаки Marvel и DC на «Супергероя» аннулировали

Опубликовано 28 сентября 2024, 20:221 мин.
Товарные знаки Marvel и DC на «Супергероя» аннулировалиПосле судебного иска
Патентное бюро США аннулировало давние товарные знаки на слово «Супергерой», совместно принадлежащие Marvel и DC Comics. Решение было принято после того, как лондонский художник-комиксист С.Дж. Ричолд и его компания Superbabies Ltd подали иск об аннулировании этих марок. Marvel и DC, которые владеют этими товарными знаками с 1967 года, не ответили на запрос, что привело к тому, что Совет по апелляциям Патентного бюро США вынес решение в пользу Ричолда.
Superbabies Ltd выпускает комиксы с командой супергероев-младенцев. После подачи заявки на регистрацию товарного знака «Super Babies» в США компания столкнулась с возражениями от DC, угрожавшей судебным иском за нарушение прав на товарный знак. В ответ Superbabies Ltd подала петицию об аннулировании товарного знака «Супергерой», утверждая, что ни одна компания не должна иметь монополию на целый жанр.
Адвокат Superbabies Адам Адлер высоко оценил решение, назвав его «победой для креативности и свободы повествования». Это постановление открывает термин «Супергерой» для общественного использования.