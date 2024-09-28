Товарные знаки Marvel и DC на «Супергероя» аннулировали

Superbabies Ltd выпускает комиксы с командой супергероев-младенцев. После подачи заявки на регистрацию товарного знака «Super Babies» в США компания столкнулась с возражениями от DC, угрожавшей судебным иском за нарушение прав на товарный знак. В ответ Superbabies Ltd подала петицию об аннулировании товарного знака «Супергерой», утверждая, что ни одна компания не должна иметь монополию на целый жанр.

Адвокат Superbabies Адам Адлер высоко оценил решение, назвав его «победой для креативности и свободы повествования». Это постановление открывает термин «Супергерой» для общественного использования.