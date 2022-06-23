Товары "серого импорта" могут начать помечать специальной меткой

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Товары "серого импорта" могут начать помечать специальной меткойНо не весь
“Серый” товар, то есть тот, который был ввезен в страну для продажи без согласия правообладателя, в России могут начать маркировать. Такое предложение выдвинула Международная конфедерация обществ потребителей, сообщают “Известия”.
Как объясняют авторы инициативы, это нужно для более осознанного выбора покупателя, чтобы он сам осознавал возможные риски при покупке, как например – возможное снижение качества продукции, риски блокировки, платный ремонт и так далее.
Однако Минпромторг считает введение таких отметок для всей розничной торговли лишним. А вот введение подобных меток в маркетплейсах – более возможным.
Само министерство не считает, что «серый импорт» станет причиной снижения качества товаров, потому что разрешение подобного импорта не означает легализацию контрафакта, отмечает издание.
Источник:Известия
Автор:Максим МногословныйТеги: