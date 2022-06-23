Товары "серого импорта" могут начать помечать специальной меткой

Как объясняют авторы инициативы, это нужно для более осознанного выбора покупателя, чтобы он сам осознавал возможные риски при покупке, как например – возможное снижение качества продукции, риски блокировки, платный ремонт и так далее.

Однако Минпромторг считает введение таких отметок для всей розничной торговли лишним. А вот введение подобных меток в маркетплейсах – более возможным.

Само министерство не считает, что «серый импорт» станет причиной снижения качества товаров, потому что разрешение подобного импорта не означает легализацию контрафакта, отмечает издание.