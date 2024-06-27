Toys "R" Us выпустили видео рекламу, созданную с помощью ИИ

Опубликовано 27 июня 2024, 04:30
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Toys "R" Us выпустили видео рекламу, созданную с помощью ИИФильм о бренде
Toys "R" Us, некогда известная на западе розничная сеть по продаже игрушек, решила вернуться и привнести немного "современных ноток": фильмом о бренде, частично созданным с помощью Sora от OpenAI, ИИ-инструмента преобразования текста в видео.
© Toys"R"Us
Созданный креативным агентством Native Foreign, ролик использует возможности искусственного интеллекта Sora для достижения фотореалистичных сцен, хотя для финальных штрихов и корректирующего VFX потребовалось вмешательство человека.
Несмотря на ностальгическую привлекательность бренда, который сейчас представлен в некоторых магазинах Macy's, для западной аудитории и планы по расширению торговых площадей, полный видеоролик дебютирует на фестивале Cannes Lions.
Это сотрудничество, отмечают эксперты, подчеркивает растущую роль ИИ в маркетинге и усилиях по "оживлению" брендов. И можно ожидать, что такие коллаборации в будущем станут нормой.