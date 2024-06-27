Toys "R" Us выпустили видео рекламу, созданную с помощью ИИ

Несмотря на ностальгическую привлекательность бренда, который сейчас представлен в некоторых магазинах Macy's, для западной аудитории и планы по расширению торговых площадей, полный видеоролик дебютирует на фестивале Cannes Lions.

Это сотрудничество, отмечают эксперты, подчеркивает растущую роль ИИ в маркетинге и усилиях по "оживлению" брендов. И можно ожидать, что такие коллаборации в будущем станут нормой.