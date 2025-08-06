TP-Link представила компактный роутер с поддержкой Wi-Fi 7

Опубликовано 06 августа 2025, 17:501 мин.
TP-Link представила компактный роутер с поддержкой Wi-Fi 7Для путешествий
TP-Link выпустила свой первый портативный роутер с поддержкой Wi-Fi 7 — модель TL-WR3602BE, обеспечивающую скорость до 3,6 Гбит/с.
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Главное удобство — все ваши устройства (включая устройства семьи или детей) можно заранее подключить к роутеру, а затем уже сам роутер подключается к публичной сети. Это экономит время и избавляет от повторной авторизации на каждой странице входа. Управлять можно через приложение TP-Link Tether или браузер.
Роутер поддерживает до 90 устройств одновременно, а также повышает безопасность при использовании открытых сетей — есть поддержка необходимых протоколов.
Модель питается от USB-C и не имеет встроенного аккумулятора, но её можно подключить к пауэрбанку или ноутбуку. Также есть две внешние антенны, USB-A порт, разъёмы 2.5 Гбит WAN и 1 Гбит LAN.
Стоимость — $139.99.