TP-Link выпустила Wi-Fi 7-роутер, который «работает» даже под водой

Роутер поддерживает три диапазона — 2,4, 5 и 6 ГГц — и скорость до 9,3 Гбит/с, а также может обслуживать более 380 устройств одновременно. Радиус покрытия — около 300 м². Питается через кабель Ethernet и стоит примерно $ 565.

Но Wi-Fi-сигнал не сможет выполнять свою основную задачу под водой — радиоволны быстро гаснут в жидкости. Да и TP-Link не указывает, что устройство предназначено для работы под водой — речь только о защите от внешних воздействий.

Скорее всего, эта модель предназначена для предприятий и уличных пространств — например, в местах с частыми дождями или пылью. Для обычного дома или офиса такая защита вряд ли будет полезной.