Трафик сайта ChatGPT упал впервые с момента его запуска

Уникальные посетители сайта также упали на 5,7%, а время, проведенное на сайте, сократилось на 8,5%. Это указывает на то, что новизна чат-ботов с искусственным интеллектом, возможно, исчерпала себя, либо люди ушли в более близкие к привычной экосистеме аналоги: Bard за авторством Google или Bing Microsoft.

Снижение интереса к ИИ-чатботам не ограничивается только ChatGPT, поскольку сообщается и о 38%-ном снижении количества загрузок приложений Microsoft Bing.