Трамп, Байден и Обама вместе играют в Minecraft: новые возможности искусственного интеллекта

Трамп, Байден и Обама вместе играют в Minecraft: новые возможности искусственного интеллектаТехнологии поражают
TikTok начал заполняться видео, где сгенерированные ИИ голоса Джо Байдена, Барака Обамы, Дональда Трампа и других известных личностей играют в разные компьютерные (и не только) игры.
Фото: Unsplash
Создатели используют ИИ для имитации голосов и разговоров между известными людьми. Подавляющее большинство самых популярных роликов довольно комичны. Самым популярным форматом, похоже, является представление высокопоставленных лиц, играющих в видеоигры, такие как "FIFA", "Overwatch" или "Minecraft". Слышать, как Обама или Байден используют сленг онлайн-игр, если честно, очень забавно, ИИ почти идеально имитирует их голоса.
В одном из видео, например,, ИИ Обама говорит, что он и ИИ Байден хотят присоединиться к миру ИИ Трампа в Minecraft. После пары минут презрительного отношения друг к другу все говорят, что присоединились к серверу. Но тут же Трамп сбивает Байдена в глубокий овраг, и его персонаж погибает. "Видишь, Дональд, вот почему мы не хотели играть с тобой в прошлый раз", - говорит ИИ Байден. "Вы, ребята, просто кучка детей", - ответил ИИ Трампа.
Некоторые аккаунты, посвященные поддельным роликам с поддельным ИИ голосом знаменитостей, собрали большое количество подписчиков и миллионы просмотров.