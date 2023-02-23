Трамп, Байден и Обама вместе играют в Minecraft: новые возможности искусственного интеллекта

В одном из видео, например,, ИИ Обама говорит, что он и ИИ Байден хотят присоединиться к миру ИИ Трампа в Minecraft. После пары минут презрительного отношения друг к другу все говорят, что присоединились к серверу. Но тут же Трамп сбивает Байдена в глубокий овраг, и его персонаж погибает. "Видишь, Дональд, вот почему мы не хотели играть с тобой в прошлый раз", - говорит ИИ Байден. "Вы, ребята, просто кучка детей", - ответил ИИ Трампа.

Некоторые аккаунты, посвященные поддельным роликам с поддельным ИИ голосом знаменитостей, собрали большое количество подписчиков и миллионы просмотров.