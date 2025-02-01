Трамп и гендиректор Nvidia успели вживую обсудить нашумевший DeepSeek

Успехи DeepSeek вызвали обеспокоенность в Вашингтоне: некоторые законодатели призвали ужесточить экспортный контроль над технологиями ИИ, чтобы ограничить китайские достижения. В тот же день, когда DeepSeek представила свою последнюю модель, Трамп подписал указ, предписывающий пересмотреть экспортную политику США.

Nvidia, выступающая против ужесточения ограничений на продажу чипов искусственного интеллекта в Китай, утверждает, что ограничение доступа может подтолкнуть Китай к ускоренному развитию собственной полупроводниковой промышленности.

Компания потеряла почти 600 миллиардов долларов рыночной стоимости после выхода на рынок ИИ DeepSeek.