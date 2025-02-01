Трамп и гендиректор Nvidia успели вживую обсудить нашумевший DeepSeek

Опубликовано 01 февраля 2025, 14:451 мин.
Трамп и гендиректор Nvidia успели вживую обсудить нашумевший DeepSeekНа встрече в Белом доме
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, чтобы обсудить политику в области искусственного интеллекта и полупроводников. Встреча была запланирована еще до того, как появились новости о том, что китайская компания DeepSeek совершила прорыв в области ИИ, используя гораздо меньше вычислительных мощностей, чем американские компании.
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Успехи DeepSeek вызвали обеспокоенность в Вашингтоне: некоторые законодатели призвали ужесточить экспортный контроль над технологиями ИИ, чтобы ограничить китайские достижения. В тот же день, когда DeepSeek представила свою последнюю модель, Трамп подписал указ, предписывающий пересмотреть экспортную политику США.
Nvidia, выступающая против ужесточения ограничений на продажу чипов искусственного интеллекта в Китай, утверждает, что ограничение доступа может подтолкнуть Китай к ускоренному развитию собственной полупроводниковой промышленности.
Компания потеряла почти 600 миллиардов долларов рыночной стоимости после выхода на рынок ИИ DeepSeek.