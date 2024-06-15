Трамп испугался быстрого развития искусственного интеллекта

Трамп подчеркнул свое беспокойство после того, как увидел способность искусственного интеллекта быстро и эффективно генерировать текст выступлений, превосходящую возможности его собственного персонала.

Он рассказал об эксперименте, предложенном одним из видных деятелей в области ИИ. По словам Трампа, этот эксперт сделал несколько кликов и вскоре представил ему «превосходную речь». Бывший президент с юмором отметил, что текст, сгенерированный ИИ, был настолько хорошо составлен, что он подумывал воспользоваться им и уволить своего спичрайтера.

Комментарии Трампа отражают более широкую озабоченность последствиями использования технологий ИИ, поскольку они продолжают развиваться и внедряться в различные аспекты профессиональной и личной жизни, отмечают эксперты.