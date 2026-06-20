Трамп изменил оценку Anthropic после спора вокруг ИИ-моделей

Спор возник после распоряжения ограничить доступ иностранных пользователей к самым мощным системам Anthropic. Речь шла о моделях Fable 5 и Mythos 5. После решения администрации компания отключила доступ к ним для всех пользователей.

Позже представители Anthropic провели обсуждения с чиновниками США по вопросу экспортных ограничений. Трамп отметил, что глава компании Дарио Амодеи быстро отреагировал на требования властей.

При этом американский президент не исключил возможность применения специальных государственных полномочий в отношении Anthropic, но заявил, что пока не уверен в необходимости таких мер.