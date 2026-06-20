Трамп изменил оценку Anthropic после спора вокруг ИИ-моделей

Опубликовано 20 июня 2026, 11:021 мин.
Трамп изменил оценку Anthropic после спора вокруг ИИ-моделейКомпания обсуждает ограничения доступа
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не считает компанию Anthropic угрозой национальной безопасности. По его словам, такая оценка могла быть актуальной неделю назад на фоне конфликта вокруг доступа к передовым моделям искусственного интеллекта (ИИ).
© Anthropic
Спор возник после распоряжения ограничить доступ иностранных пользователей к самым мощным системам Anthropic. Речь шла о моделях Fable 5 и Mythos 5. После решения администрации компания отключила доступ к ним для всех пользователей.
Позже представители Anthropic провели обсуждения с чиновниками США по вопросу экспортных ограничений. Трамп отметил, что глава компании Дарио Амодеи быстро отреагировал на требования властей.
При этом американский президент не исключил возможность применения специальных государственных полномочий в отношении Anthropic, но заявил, что пока не уверен в необходимости таких мер.
Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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