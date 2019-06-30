Трамп хочет улучшить торговлю между Россией и США до уровня Китая

Пока у России лучше торгово-экономические отношения с Китаем. Трамп считает, что нужно что-то делать, чтобы объём товарооборота между США и Россией увеличился. Прямо на встрече он дал поручение главе американского министерства финансов выяснить вместе с российским коллегой, «какие именно факторы являются ограничителями для роста торгово-экономических отношений между Москвой и Вашингтоном».

Встреча Путина и Трампа прошла во время саммита G20 в Осаке. Она длилась 1 час 20 минут. Сообщается, что президент США отдал немало поручений по ходу беседы с главой Российской Федерации.