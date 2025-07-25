Трамп хотел распустить Nvidia, но Хуанг был убедительным

Но после разговора он понял, что разделить компанию будет сложно и даже бесполезно. Его советник сказал, что даже если Nvidia станет плохо управляться, конкуренты смогут догнать её только через 10 лет. Тогда Трамп решил отказаться от идеи раздела.

Позже Трамп познакомился с Дженсеном Хуангом и понял, почему Nvidia так сильна. Благодаря Хуану компания получила разрешение продавать свои чипы в Китай. При этом власти США уверяют, что продаются не самые передовые чипы, а более простые, чтобы китайские разработчики «привыкали» к американским технологиям.