Трамп хотел распустить Nvidia, но Хуанг был убедительным

Опубликовано 25 июля 2025, 09:001 мин.
Трамп хотел распустить Nvidia, но Хуанг был убедительнымНе смог добиться своего
Раньше президент США Дональд Трамп даже не слышал о Nvidia. Узнав о ней, он сначала хотел разделить компанию. В одном из выступлений Трамп рассказал, как советник объяснил ему, что Nvidia полностью контролирует рынок, и что основатель компании — Дженсен Хуанг — играет ключевую роль. Трамп признался, что не знал, что такое Nvidia, и сначала не хотел вникать в детали.
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Но после разговора он понял, что разделить компанию будет сложно и даже бесполезно. Его советник сказал, что даже если Nvidia станет плохо управляться, конкуренты смогут догнать её только через 10 лет. Тогда Трамп решил отказаться от идеи раздела.
Позже Трамп познакомился с Дженсеном Хуангом и понял, почему Nvidia так сильна. Благодаря Хуану компания получила разрешение продавать свои чипы в Китай. При этом власти США уверяют, что продаются не самые передовые чипы, а более простые, чтобы китайские разработчики «привыкали» к американским технологиям.