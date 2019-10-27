Трамп лишил Amazon контракта с военными из-за личной неприязни

На давление со стороны Трампа намекнули в Amazon. Компания напомнила, что она — безусловный лидер в сфере облачных вычислений (достаточно вспомнить Amazon Web Services). По мнению представителей Amazon, если бы Пентагон принимал решение, только исходя из оценки конкурентных предложений, то оно было бы другим.

Журналисты пишут, что летом 2018 года Трамп приказал уже бывшему министру обороны «выкинуть» Amazon из борьбы за контракт. Но глава ведомства тогда ответил отказом. В феврале же он ушёл в отставку.

Также СМИ указывают на то, что Трамп испытывает личную неприязнь к основателю Amazon Джеффу Безосу.

В ноябре Управление генерального инспектора при Министерстве обороны должно предоставить доклад по вопросу предвзятости решения Пентагона.