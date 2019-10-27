Наука и технологии
Вчера 20:30
Трамп лишил Amazon контракта с военными из-за личной неприязни
Считается, что Amazon получила бы контракт, если бы не давление президента
Министерство обороны США опубликовало сведения о предоставленных ведомством контрактах, в том числе о тендере на создание облачной инфраструктуры хранения данных. За этот контракт боролись Microsoft и Amazon. В итоге Пентагон выбрал первую компанию. Теперь выяснилось, что на решение ведомства мог повлиять президент США Дональд Трамп.
На давление со стороны Трампа намекнули в Amazon. Компания напомнила, что она — безусловный лидер в сфере облачных вычислений (достаточно вспомнить Amazon Web Services). По мнению представителей Amazon, если бы Пентагон принимал решение, только исходя из оценки конкурентных предложений, то оно было бы другим.
Журналисты пишут, что летом 2018 года Трамп приказал уже бывшему министру обороны «выкинуть» Amazon из борьбы за контракт. Но глава ведомства тогда ответил отказом. В феврале же он ушёл в отставку.
Также СМИ указывают на то, что Трамп испытывает личную неприязнь к основателю Amazon Джеффу Безосу.
В ноябре Управление генерального инспектора при Министерстве обороны должно предоставить доклад по вопросу предвзятости решения Пентагона.
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