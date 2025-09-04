Трамп лишил сотрудников NASA права на профсоюзы

В указе говорится, что агентство разрабатывает технологии, важные для обороны США — от спутников и систем связи до двигателей. Хотя NASA традиционно считается гражданским космическим агентством, теперь оно попало в список исключений.

Под удар попадает около половины сотрудников NASA, состоящих в профсоюзах IFPTE и AFGE. Лидер IFPTE Мэтт Биггс заявил, что власти используют «надуманное оправдание» и что организация «продолжит бороться за права работников в судах и в Конгрессе».