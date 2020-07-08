Трамп может запретить TikTok в качестве мести Китаю за коронавирус

Трамп рассказал, что Вашингтон рассматривает возможность запрета на работу сервиса на территории США. Как оказалось, это «один из многих» вариантов, которые Белый дом может выбрать в качестве ответа Китаю на пандемию коронавирусной инфекции.

«Это (прим. TikTok) большой бизнес. Послушайте, то, что произошло с Китаем и с этим вирусом и то, что они сделали с этой страной и со всем миром, — возмутительно», — отметил Трамп.

США уже обвиняли Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса и сокрытии фактов.