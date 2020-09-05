Трамп намерен ввести санкции против единственного оставшегося производителя процессоров для Huawei

В мае SMIC получила деньги от государственных китайских фондов, которые производитель вложил в расширение производства 14-нм чипов. Впрочем, эксперты предполагали, что даже китайская SMIC в итоге не избежит ранних запретов США, по которым полупроводниковые компании больше не могут производить для Huawei процессоры с использованием американских технологий. Тем не менее SMIC рассматривали как последний шанс для китайского создателя смартфонов.

Теперь же производитель чипов впал в немилость США. Источники СМИ говорят, что SMIC подозревают в сотрудничестве с китайскими военными. Официальный представитель Пентагона заявил, что если компанию включат в «чёрный список», это приведёт к «более тщательной проверке всего экспорта для SMIC».