Наука и технологии
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Трамп намерен ввести санкции против единственного оставшегося производителя процессоров для Huawei
Кажется, эпоха Kirin закончилась
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность внесения китайского производителя микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) в «чёрный список». Эта компания является для Huawei единственным оставшимся производителем процессоров Kirin после того, как тайваньской TSMC запретили работать с китайцами.
В мае SMIC получила деньги от государственных китайских фондов, которые производитель вложил в расширение производства 14-нм чипов. Впрочем, эксперты предполагали, что даже китайская SMIC в итоге не избежит ранних запретов США, по которым полупроводниковые компании больше не могут производить для Huawei процессоры с использованием американских технологий. Тем не менее SMIC рассматривали как последний шанс для китайского создателя смартфонов.
Теперь же производитель чипов впал в немилость США. Источники СМИ говорят, что SMIC подозревают в сотрудничестве с китайскими военными. Официальный представитель Пентагона заявил, что если компанию включат в «чёрный список», это приведёт к «более тщательной проверке всего экспорта для SMIC».