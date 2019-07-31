Трамп объяснил, зачем ему нужен Twitter

Он заявил журналистам, что, если бы американские СМИ «честно освещали» деятельность президента, то ему не пришлось бы писать в Twitter. Трамп признался, что ему не нравится, как о нём пишет пресса.

«Это моя единственная форма защиты», — подытожил он. Также президент заметил, что «не особо» сожалеет о сообщениях, которые публикует в соцсети.

Напомним, Трамп не раз обвинял СМИ в распространении ложной информации — фейков. Так, в июне президент США вступил в конфликт с известной газетой The New York Times, которая написала об учащении кибератак американской Администрации на компьютерные системы энергообеспечения России.