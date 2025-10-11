Трамп объявил о 100%-пошлинах на Китайские товары

Решение стало ответом на действия Китая, который расширил контроль за экспортом редкоземельных элементов — ключевых материалов для производства технологий. Трамп назвал это «враждебным указом» и заявил, что США должны финансово противодействовать таким шагам.

Новые меры вызвали резкое падение фондовых рынков: индекс S&P 500 упал более чем на 2%, а технологические компании потеряли значительную часть капитализации. Инвесторы начали искать безопасные активы, такие как золото и облигации. Доллар ослабел по отношению к другим валютам.