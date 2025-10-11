Наука и технологии
Опубликовано 11 октября 2025, 17:42
1 мин.

Трамп объявил о 100%-пошлинах на Китайские товары

Торговая война
Президент США Дональд Трамп объявил о резком ужесточении торговой политики в отношении Китая. Он пообещал 100% пошлины на экспорт китайских товаров в США и новые ограничения на экспорт «любого критически важного программного обеспечения» с 1 ноября.
Решение стало ответом на действия Китая, который расширил контроль за экспортом редкоземельных элементов — ключевых материалов для производства технологий. Трамп назвал это «враждебным указом» и заявил, что США должны финансово противодействовать таким шагам.

Новые меры вызвали резкое падение фондовых рынков: индекс S&P 500 упал более чем на 2%, а технологические компании потеряли значительную часть капитализации. Инвесторы начали искать безопасные активы, такие как золото и облигации. Доллар ослабел по отношению к другим валютам.

Источник:reuters
Автор:Максим Многословный
