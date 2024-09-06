Наука и технологии
Опубликовано 06 сентября 2024, 19:30
1 мин.

Трамп определился с должностью для Илона Маска при своем правительстве

Он станет членом целевой группы по повышению эффективности работы правительства
Бывший президент США Дональд Трамп объявил о планах по созданию комиссии по «эффективности правительства» и назначил Илона Маска ее главой в случае своей победы на выборах 2024 года.
Трамп определился с должностью для Илона Маска при своем правительстве
© Ferra

Целевая группа, предложенная Маском, должна провести комплексный аудит федерального правительства, чтобы упорядочить работу и сократить неэффективные расходы. Трамп раскрыл этот план во время предвыборной речи в Нью-Йорке, подчеркнув, что Маск полностью поддержал его кампанию.

Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, выразил энтузиазм по поводу руководства такой комиссией, заявив, что ему не нужны «ни зарплата, ни титул, ни признание». Он утверждает, что эта инициатива может привести к «огромному процветанию» США.

Однако критики утверждают, что участие Маска представляет собой потенциальный конфликт интересов. Поскольку несколько его компаний, включая Tesla и X (бывший Twitter), находятся под федеральным расследованием, есть опасения, что Маск может использовать эту должность для ослабления таких ведомств, как SEC или Национальный совет по трудовым отношениям, которые он ранее критиковал.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#работа
,
#Трамп
,
#Илон Маск