Трамп определился с должностью для Илона Маска при своем правительстве

Целевая группа, предложенная Маском, должна провести комплексный аудит федерального правительства, чтобы упорядочить работу и сократить неэффективные расходы. Трамп раскрыл этот план во время предвыборной речи в Нью-Йорке, подчеркнув, что Маск полностью поддержал его кампанию.

Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, выразил энтузиазм по поводу руководства такой комиссией, заявив, что ему не нужны «ни зарплата, ни титул, ни признание». Он утверждает, что эта инициатива может привести к «огромному процветанию» США.

Однако критики утверждают, что участие Маска представляет собой потенциальный конфликт интересов. Поскольку несколько его компаний, включая Tesla и X (бывший Twitter), находятся под федеральным расследованием, есть опасения, что Маск может использовать эту должность для ослабления таких ведомств, как SEC или Национальный совет по трудовым отношениям, которые он ранее критиковал.