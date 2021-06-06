Трамп отказался возвращаться в Facebook

Наука и технологии
06 июня в 17:00
Трамп отказался возвращаться в FacebookЕму можно будет сделать это через два года
Недавно Facebook заявила, что бывший президент США Дональд Трамп сможет восстановить свои аккаунты через два года при соблюдении определённых условий. Трамп уже прокомментировал это.
На съезде республиканцев Северной Каролины Трамп заявил, что не особо заинтересован в возвращении в Facebook.
Напомним, Facebook ограничила аккаунт Дональда Трампа 6 января. Эта блокировка изначально должна была продлиться до 20 января, в день, когда бывший президент США должен был снять с себя полномочия. Тем не менее ограничения продлили.
Facebook разрешит Трампу снова вести аккаунт через два года. Но если он после блокировки опять нарушит правила соцсети, то к нему применят «строгую систему быстро усиливающихся санкций, вплоть до полного удаления его страниц и аккаунтов».