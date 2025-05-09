Трамп отменит ограничения на экспорт передовых ИИ-чипов, в том числе NVIDIA H100

Текущие правила, известные как AI Diffusion Rule, должны были вступить в силу 15 мая и ограничить поставки чипов в более чем 100 стран. Однако новая администрация хочет заменить их более гибкой системой двусторонних соглашений, сохранив жёсткие ограничения только для Китая, России и Макао.

Ранее под полный запрет попадали страны «третьего типа», а более 50 000 топовых чипов в год могли получить только союзники из «первого типа», такие как Япония, Германия и Южная Корея.

Теперь доступ к американским процессорам смогут получить и другие страны, например, Саудовская Аравия и ОАЭ, если согласятся на встречные инвестиции в американскую экономику.

NVIDIA уже приветствовала изменения, заявив, что это «открывает возможности для нового технологического лидерства США» и снизит риск ухода союзников к китайским конкурентам, таким как HUAWEI.