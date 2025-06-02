Трамп отозвал «идеальную» кандидатуру на пост главы NASA

Айзекман, известный как основатель Shift4 Payments и участник двух частных миссий SpaceX, пользовался поддержкой космического сообщества за страсть к исследованиям и опыт. Его выдвижение в декабре 2024 года считалось шагом к модернизации NASA. Однако предложенный бюджет на 2026 год, предусматривающий сокращение финансирования агентства на 24% (до $ 18,8 млрд), вызвал опасения. Источник в NASA назвал ситуацию «катастрофой», а бывший руководитель агентства заявил, что без Айзекмана бюджет «ставит NASA в режим закрытия».

Решение совпало с уходом Илона Маска из администрации, где он возглавлял Департамент эффективности правительства. В X Маск назвал Айзекмана «компетентным и добросердечным», выразив разочарование.

NASA пока воздерживается от комментариев, ссылаясь на Белый дом.