Трамп отсрочил введение пошлин на китайские смартфоны

По крайней мере, до 15 декабря. Введение пошлин отсрочено для смартфонов, мониторов, ноутбуков, приставок, игрушек и отдельных предметов одежды и обуви. Кроме того, некоторые виды продукции власти и вовсе исключили из списка. Какие именно, пока неизвестно. Решение об исключении было принято из соображений национальной безопасности.

Напомним, с мая на китайские товары общей стоимостью $500 миллиардов действуют повышенные 25-процентные пошлины. США занимается этим, чтобы надавить на Китай и добиться выгодных для себя условий торговли.