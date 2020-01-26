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Трамп перестал угрожать другим странам проблемами из-за сотрудничества с Huawei
Но, возможно, это временно
Скоро британское правительство должно принять решение о заключении с Huawei контракта на поставку оборудования для сетей 5G. США, в свою очередь, выступают против таких действий из-за того, что считают китайскую компанию ненадёжной. Ранее президент США заявил Великобритании, что сотрудничество с Huawei может обернуться для неё проблемами. Однако, похоже, теперь Дональд Трамп закончил с угрозами.
Сообщается, что в недавнем телефонном разговоре между Трампом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном от американского президента не прозвучало предупреждений насчёт Huawei. В опубликованном Белым домом после звонка заявлении сказано лишь, что два лидера обсудили важные региональные вопросы, в том числе совместную работу по обеспечению безопасности телекоммуникационной сети. Более того, Трамп даже не сделал никаких публичных заявлений по этому поводу на следующий день.
Издание The Telegraph считает, что это — свидетельство того, что Трамп решил перестать угрожать Великобритании проблемами из-за сотрудничества с Huawei, в частности прекращением торговых соглашений.