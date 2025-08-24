Трамп подтвердил, что Intel продаст почти 10% акций правительству США

В неё войдут ранее выделенные, но ещё не выплаченные гранты по закону CHIPS Act на $5,7 млрд. Эти деньги должны были выдаваться без обмена на долю в компании, но теперь они конвертируются в акции по цене $20,47 за штуку. Для сравнения: акции Intel закрылись в пятницу на отметке $24,80, хотя в начале месяца торговались ниже $20.

В сделку также вошли $2,2 млрд, которые Intel уже получила по CHIPS Act, и $3,2 млрд по программе Secure Enclave. В результате у правительства США будет 9,9% акций Intel, но оно не получит места в совете директоров и никаких особых прав на управление компанией. Более того, власти обязались голосовать в соответствии с рекомендациями руководства Intel по большинству вопросов.

Открытым остаётся вопрос, будут ли и другие компании, получающие господдержку по этой программе, вынуждены продавать доли государству.