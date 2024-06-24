Трамп получил $2 млн от первых известных биткоин-миллиардеров

Опубликовано 24 июня 2024, 07:30
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Трамп получил $2 млн от первых известных биткоин-миллиардеровИ выступили против борьбы Байдена с криптовалютой
Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы поддержали бывшего президента США Дональда Трампа, объявив о значительном финансовом вкладе в его предвыборную кампанию. Они пожертвовали около 15,47 BTC (с каждого) на кампанию Трампа, параллельно критикуя "борьбу Байдена с криптовалютой".
Яростно критикуя администрацию Байдена, Тайлер обвинил ее в ведении "войны против криптовалют", заявив о злоупотреблении властью для "подавления инноваций и экономического роста в отрасли". Кэмерон Уинклвосс поддержал обращение брата, подчеркнув, что Трамп - сторонник биткоина, криптовалют и бизнеса, способный противостоять враждебной, по их мнению, позиции Байдена.
Близнецы Уинклвосс, известные своей судебной тяжбой с Марком Цукербергом, недавно приняли участие в сборе средств для Трампа в Сан-Франциско, собрав более 12 миллионов долларов.
Как пишут СМИ, в далеко 2013 году Уинклвоссы вложились в биткоин. Всего через 4 года они стали первыми "не анонимными" крипто-миллиардерами.