Трамп получил $2 млн от первых известных биткоин-миллиардеров

Яростно критикуя администрацию Байдена, Тайлер обвинил ее в ведении "войны против криптовалют", заявив о злоупотреблении властью для "подавления инноваций и экономического роста в отрасли". Кэмерон Уинклвосс поддержал обращение брата, подчеркнув, что Трамп - сторонник биткоина, криптовалют и бизнеса, способный противостоять враждебной, по их мнению, позиции Байдена.

Близнецы Уинклвосс, известные своей судебной тяжбой с Марком Цукербергом, недавно приняли участие в сборе средств для Трампа в Сан-Франциско, собрав более 12 миллионов долларов.

Как пишут СМИ, в далеко 2013 году Уинклвоссы вложились в биткоин. Всего через 4 года они стали первыми "не анонимными" крипто-миллиардерами.