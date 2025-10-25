Трамп помиловал основателя крупнейшей криптобиржи Binance

По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп воспользовался своим конституционным правом, чтобы «положить конец войне администрации Байдена против криптовалют».

Эксперты считают, что это решение может открыть Binance путь обратно на рынок США. Биржа потеряла право работать в стране после признания вины по делу о нарушении законов против отмывания денег. Сообщается, что представители Binance уже обсуждали с Минфином США условия возможного возвращения.

СМИ отмечают, что Binance ещё и сотрудничает с криптопроектом World Liberty Financial, связанным с семьёй Трампа.