Трамп пообещал «сделать что-нибудь» с Google в случае избрания новым президентом

Во время интервью главный редактор Bloomberg Джон Миклтуэйт вспомнил предложение Министерства юстиции США по поводу Google (отделении некоторых подразделений в отдельную компанию), но Трамп уклонился от темы, раскритиковав другой иск Минюста.

В конечном итоге Трамп выразил недовольство по поводу того, как Google освещает его «медиа-активности». «У Google много власти. Они очень плохо ко мне относятся», — сказал он, выражая разочарование по поводу предвзятости.

Когда его спросили, поддержит ли он распад Google, Трамп переключил внимание на необходимость сделать компанию «более справедливой», назвав текущее освещение событий с ним «фейковыми новостями».