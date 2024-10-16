Трамп пообещал «сделать что-нибудь» с Google в случае избрания новым президентом

Опубликовано 16 октября 2024, 22:351 мин.
Трамп пообещал «сделать что-нибудь» с Google в случае избрания новым президентомЕсли его изберут
В недавнем интервью бывший президент Дональд Трамп намекнул на возможные действия против Google в случае его избрания на пост президента, заявив, что он «сделает что-нибудь» с этим технологическим гигантом.
Во время интервью главный редактор Bloomberg Джон Миклтуэйт вспомнил предложение Министерства юстиции США по поводу Google (отделении некоторых подразделений в отдельную компанию), но Трамп уклонился от темы, раскритиковав другой иск Минюста.
В конечном итоге Трамп выразил недовольство по поводу того, как Google освещает его «медиа-активности». «У Google много власти. Они очень плохо ко мне относятся», — сказал он, выражая разочарование по поводу предвзятости.
Когда его спросили, поддержит ли он распад Google, Трамп переключил внимание на необходимость сделать компанию «более справедливой», назвав текущее освещение событий с ним «фейковыми новостями».